Kołobrzeg wyda 170 milionów na inwestycje

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeg przedstawił plany budżetowe na przyszły rok. Miasto planuje wydać 170 milionów złotych na inwestycje.

50 milionów mają kosztować remonty i przebudowy dróg. Tu najdroższa ma być ulica Kresowa w Podczelu, która z budżetu miasta pochłonie 18 milionów.



Do tego inwestycje infrastrukturalne, jak budowa schroniska dla zwierząt, rewitalizacje zabytkowych parków, modernizacja terenu rekreacyjnego na osiedlu Ogrody czy "Zielone Tarasy Kultury", czyli przebudowa Skweru Pionierów w centrum miasta.



Prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska mówi, że większość inwestycji będzie możliwa dzięki pozyskaniu zewnętrznych dofinansowań.



- Nie zadłużamy miasta, wbrew tym wszystkim opiniom w internecie pisanych przez pseudofinansistów, jak to miasto jest zadłużone. W ogóle nie planujemy w przyszłym roku dla realizacji tych inwestycji zaciągania kredytów i pożyczek - zapewniła.



Kołobrzeg planuje również rekordowe przychody przekraczające pół miliarda złotych. Planowany deficyt budżetowy miasta to 57 mln zł.



