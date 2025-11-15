Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Prelekcje, quizy i spotkania... Festiwal "Beton" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Szczecinianie spotkali się z komiksem i popkulturą. W bibliotece miejskiej przy placu Matki Teresy z Kalkuty trwa festiwal "Beton". W ramach wydarzenia, poszczególne piętra biblioteki wypełniły się tematycznymi strefami.
Wchodząc po schodach można natrafić m.in. na giełdę komiksów, strefę gier czy prelekcje i quizy wokół kultury popularnej.

- Jest dużo wystawców z różnymi ciekawymi rzeczami, więc każdy znajdzie coś dla siebie. - Są panele tematyczne, na których można wiele się nauczyć. Jest tu mnóstwo naprawdę ciekawych rzeczy i można złapać bakcyla - mówią uczestnicy.

- Prelekcje, quizy i spotkania. Mamy panele o "Diunie", o "Wojowniczych Żółwiach Ninja", czy disneyowskich animacjach, także do wyboru do koloru. Mamy giełdę komiksu i rękodzieła. W strefie komiksowej odbywają się prelekcje komiksowe oraz spotkania autorskie z twórcami i twórczyniami komiksów. Warto przyjść, ponieważ to jest chyba jedyna impreza w Szczecinie, która łączy komiks, kulturę popularną, i gry. Każdy znajdzie coś dla siebie... - podkreśla Marta Kostecka, współorganizatorka Festiwalu Beton.

Festiwal potrwa do godziny 18.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

