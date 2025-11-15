Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum
Pisarze na wyciągnięcie ręki. Festiwal "Wielogłos" w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Literatura wyszła do ludzi, zamiast chować się za okładkami... i zawitała do alei "Autorek i Autorów" w stargardzkiej Książnicy.
Aleja, to jedna z atrakcji tegorocznego festiwalu literackiego "Wielogłos". Miejsce, gdzie czytelnicy mogą spotkać się z ulubionymi pisarzami z regionu, porozmawiać i zdobyć ich autograf.

W niedzielę festiwal wybrzmi na trzech scenach - dla najmłodszych, młodzieży i fanów szczecińskiej literatury - zapowiada Jolanta Aniszewska, dyrektorka Książnicy Stargardzkiej.

- Będą trzy spotkania - z panią Joanną Jagiełło, z Marcinem Kruszewskim z profilu "Prawo Marcina", który jest dobrze kojarzony przez szkolną młodzież oraz z Kubańczykiem - raperem ze Stargardu. Spotkanie będzie miało charakter rozmowy moderowanej - mówi Aniszewska.

W alei "Autorek i Autorów" gości około 40 pisarzy z województwa zachodniopomorskiego. Impreza trwa do godziny 18, a skończy się w niedzielę. Program festiwalu znajdziecie tutaj.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

