Pisarze na wyciągnięcie ręki. Festiwal "Wielogłos" w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Literatura wyszła do ludzi, zamiast chować się za okładkami... i zawitała do alei "Autorek i Autorów" w stargardzkiej Książnicy.





Aleja, to jedna z atrakcji tegorocznego festiwalu literackiego "Wielogłos". Miejsce, gdzie czytelnicy mogą spotkać się z ulubionymi pisarzami z regionu, porozmawiać i zdobyć ich autograf.

W niedzielę festiwal wybrzmi na trzech scenach - dla najmłodszych, młodzieży i fanów szczecińskiej literatury - zapowiada Jolanta Aniszewska, dyrektorka Książnicy Stargardzkiej.

- Będą trzy spotkania - z panią Joanną Jagiełło, z Marcinem Kruszewskim z profilu "Prawo Marcina", który jest dobrze kojarzony przez szkolną młodzież oraz z Kubańczykiem - raperem ze Stargardu. Spotkanie będzie miało charakter rozmowy moderowanej - mówi Aniszewska.

W alei "Autorek i Autorów" gości około 40 pisarzy z województwa zachodniopomorskiego. Impreza trwa do godziny 18, a skończy się w niedzielę.