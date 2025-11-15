Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Bieg z Wąsem" w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Sebastian Roszkowski

Fot. Sebastian Roszkowski [Radio Szczecin]
Po raz ósmy w Parku Kasprowicza w Szczecinie odbył się "Bieg z Wąsem". To element międzynarodowej akcji Movember, która promuje profilaktykę i wczesne wykrywanie nowotworów u mężczyzn, takich jak rak jąder i prostaty.
Zawodniczki i zawodnicy mieli do pokonania 5 kilometrów. - Frekwencja dopisała. Bez mała 400 osób dzisiaj pobiegło - mówi Piotr Grudziecki, organizator biegu.

Dla uczestników najważniejsza była dobra zabawa. - Trasa była jak zwykle wymagająca, ponieważ ta górka przy Parku Kasprowicza zawsze daje w kość. - Zachwyciła kreatywność i inwencja twórcza wszystkich tutaj, którzy przyszli. To jest coś niesamowitego. Nigdy się nie spotkałem z tyloma przebierańcami, nawet na najlepszym balu karnawałowym. - Bieg świetny jak zwykle, bawiłam się po prostu znakomicie. Trasa jest wymagająca, ale jakoś dałam radę - zapewniali uczestnicy.

Wśród panów zwyciężył Sebastian Łukaszewski ze Stargardu, a najlepszą z pań okazała się Katarzyna Majewska z Drawska Pomorskiego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Sebastiana Roszkowski

