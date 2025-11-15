Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny na półmetku

Symulator wózka widłowego, obserwacja owadów i warsztaty świetlne - to wszystko w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego.

300 małych studentów bierze udział w zajęciach na 10 wydziałach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.



- To już półmetek wspólnej zabawy - wyjaśnia Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni: - Na Wydziale Architektury dzieci dowiedzą się, co dzieje się z gliną w piecu i dlaczego niektóre naczynia przeciekają. Na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt wyruszymy w wyprawę do świata kości, czaszek i tygrysich szczęk. Na Wydziale Ekonomicznym poznamy sekrety tego, skąd biorą się pieniądze i jaką mają wartość.



Uroczyste zakończenie roku akademickiego DUTKA zaplanowano na 31 stycznia.



Autorka edycji: Joanna Chajdas