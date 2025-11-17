Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Prognoza pogody na 18 i 19 listopada

Region Polska Agencja Prasowa

źródło: https://x.com/IMGWmeteo
źródło: https://x.com/IMGWmeteo
Według IMGW we wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie, słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu, nad morzem także krupy śnieżnej.
Lokalnie na Pomorzu opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 0 st. C, 1 st. C na terenach podgórskich Karpat oraz na Suwalszczyźnie, około 4 st. C na przeważającym obszarze kraju do 6 st. C na wybrzeżu.

Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, na północy lokalnie w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zamiecie śnieżne. Rano na południu i na Pomorzu miejscami nawierzchnie dróg i chodników śliskie.

W nocy z wtorku na środę w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami słabe opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a w rejonie wybrzeża także śniegu i krupy śnieżnej. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, okresami umiarkowane i bez opadów. Na północy możliwe silne zamglenie. Temperatura minimalna od minus 7 st. C do minus 4 st. C na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze przeważnie od minus 2 st. C do 1 st. C, cieplej nad samym morzem około 3 st. C, a chłodniej w kotlinach karpackich minus 10 st. C, minus 8 st. C.

Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy, na południu miejscami zmienny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zamiecie śnieżne.

W środę zachmurzenie na północy, zachodzie i w centrum duże z większymi przejaśnieniami i tutaj miejscami słabe opady deszczu, lokalnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie także deszczu ze śniegiem i śniegu.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 2 st. C do 5 st. C, chłodniej w kotlinach karpackich od minus 1 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, nad morzem także porywisty, południowo-zachodni, na południu miejscami zmienny. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie na ogół duże. Możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie śliskość nawierzchni dróg i chodników. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wieczorem stopniowo słabnący, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W nocy z wtorku na środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami możliwe słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie śliskość nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże.

Możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie śliskość nawierzchni dróg oraz chodników. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni.

Północna, wschodnia i częściowo południowa Europa będą pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będzie klin Wyżu Azorskiego.

Polska będzie pod wpływem rozległego układu niżowego znad północnej i północno-wschodniej Europy, jednak przejściowo na południu i południowym wschodzie zaznaczy się klin Wyżu Azorskiego. Napłynie chłodne powietrze arktyczne.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

