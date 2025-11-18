Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Policja zatrzymała strzelca. Mierzył w okna budynku

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Niebezpieczna „zabawa” 17-latka zakończona zarzutami. Kryminalni z Niebuszewa zatrzymali nastolatka, który uszkodził mienie, strzelając z pistoletu pneumatycznego w okna jednego z budynków w Śródmieściu.
Do zdarzenia doszło wieczorem.

Chłopak, był wcześniej na imprezie urodzinowej, opuścił mieszkanie i - jak ustalili kryminalni - chcąc popisać się przed rówieśnikami, bez konkretnego powodu oddał kilka strzałów w kierunku okien bloku. Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę.

17-latek usłyszał zarzut narażenia osób na niebezpieczeństwo w związku ze zniszczeniem mienia. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

