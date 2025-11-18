Policja zatrzymała strzelca. Mierzył w okna budynku

Niebezpieczna „zabawa” 17-latka zakończona zarzutami. Kryminalni z Niebuszewa zatrzymali nastolatka, który uszkodził mienie, strzelając z pistoletu pneumatycznego w okna jednego z budynków w Śródmieściu.

Do zdarzenia doszło wieczorem.





Chłopak, był wcześniej na imprezie urodzinowej, opuścił mieszkanie i - jak ustalili kryminalni - chcąc popisać się przed rówieśnikami, bez konkretnego powodu oddał kilka strzałów w kierunku okien bloku. Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

17-latek usłyszał zarzut narażenia osób na niebezpieczeństwo w związku ze zniszczeniem mienia. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.