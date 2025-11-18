Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Szef Nowej Lewicy w Szczecinie o nowym Marszałku Sejmu: będziemy szli w jakość

Region Piotr Tolko

Fot. Anna Strzyżak / Kancelaria Sejmu
To będzie pragmatyczne zarządzanie - tak Bogdan Jaroszewicz, szef Nowej Lewicy w Szczecinie, w "Rozmowach pod krawatem" odniósł się do zmiany na stanowisku Marszałka Sejmu.
Bogdan Jaroszewicz

Bogdan Jaroszewicz

We wtorek podczas posiedzenia izby nowym marszałkiem – w miejsce Szymona Hołowni, zgodnie z umową koalicyjną - będzie wybrany na resztę kadencji lider Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. To będzie zmiana w sposobie zarządzania – mówił Jaroszewicz.

- To będzie po prostu pragmatyczne zarządzanie nie tylko samym parlamentem, ale funkcjonowaniem Polski. Jeżeli ma to się zmienić, to tylko dlatego, że nie idziemy w ilość, tylko będziemy szli w jakość - mówił szef Nowej Lewicy w Szczecinie.

Bogdan Jaroszewicz zamierza dobrze przygotować partię do wyborów parlamentarnych. Jego zdaniem ugrupowanie w nieumiejętny sposób artykułuje swoje osiągnięcia. Sukcesy ugrupowania to m.in. podniesienie zasiłku pogrzebowego i wypłacanie renty wdowiej.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" o godz. 8.30 przyjął współorganizator protestu rolników Stanisław Barna, rolnik z powiatu choszczeńskiego.

Edycja tekstu: Michał Król
