Szef Nowej Lewicy w Szczecinie o nowym Marszałku Sejmu: będziemy szli w jakość

To będzie pragmatyczne zarządzanie - tak Bogdan Jaroszewicz, szef Nowej Lewicy w Szczecinie, w "Rozmowach pod krawatem" odniósł się do zmiany na stanowisku Marszałka Sejmu.
- To będzie po prostu pragmatyczne zarządzanie nie tylko samym parlamentem, ale funkcjonowaniem Polski. Jeżeli ma to się zmienić, to tylko dlatego, że nie idziemy w ilość, tylko będziemy szli w jakość - mówił szef Nowej Lewicy w Szczecinie.
Bogdan Jaroszewicz zamierza dobrze przygotować partię do wyborów parlamentarnych. Jego zdaniem ugrupowanie w nieumiejętny sposób artykułuje swoje osiągnięcia. Sukcesy ugrupowania to m.in. podniesienie zasiłku pogrzebowego i wypłacanie renty wdowiej.
Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.
Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" o godz. 8.30 przyjął współorganizator protestu rolników Stanisław Barna, rolnik z powiatu choszczeńskiego.
Edycja tekstu: Michał Król