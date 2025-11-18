Szef Nowej Lewicy w Szczecinie o nowym Marszałku Sejmu: będziemy szli w jakość

Fot. Anna Strzyżak / Kancelaria Sejmu

To będzie pragmatyczne zarządzanie - tak Bogdan Jaroszewicz, szef Nowej Lewicy w Szczecinie, w "Rozmowach pod krawatem" odniósł się do zmiany na stanowisku Marszałka Sejmu.

Bogdan Jaroszewicz



- To będzie po prostu pragmatyczne zarządzanie nie tylko samym parlamentem, ale funkcjonowaniem Polski. Jeżeli ma to się zmienić, to tylko dlatego, że nie idziemy w ilość, tylko będziemy szli w jakość - mówił szef Nowej Lewicy w Szczecinie.



Bogdan Jaroszewicz zamierza dobrze przygotować partię do wyborów parlamentarnych. Jego zdaniem ugrupowanie w nieumiejętny sposób artykułuje swoje osiągnięcia. Sukcesy ugrupowania to m.in. podniesienie zasiłku pogrzebowego i wypłacanie renty wdowiej.



Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia



Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" o godz. 8.30 przyjął współorganizator protestu rolników Stanisław Barna, rolnik z powiatu choszczeńskiego.

Edycja tekstu: Michał Król We wtorek podczas posiedzenia izby nowym marszałkiem – w miejsce Szymona Hołowni, zgodnie z umową koalicyjną - będzie wybrany na resztę kadencji lider Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. To będzie zmiana w sposobie zarządzania – mówił Jaroszewicz.- To będzie po prostu pragmatyczne zarządzanie nie tylko samym parlamentem, ale funkcjonowaniem Polski. Jeżeli ma to się zmienić, to tylko dlatego, że nie idziemy w ilość, tylko będziemy szli w jakość - mówił szef Nowej Lewicy w Szczecinie.Bogdan Jaroszewicz zamierza dobrze przygotować partię do wyborów parlamentarnych. Jego zdaniem ugrupowanie w nieumiejętny sposób artykułuje swoje osiągnięcia. Sukcesy ugrupowania to m.in. podniesienie zasiłku pogrzebowego i wypłacanie renty wdowiej.Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie , powtórka na antenie po północy.