Ulica w Policach zablokowana

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Całkowicie zablokowana jest ulica Kuźnicka w Policach.

- Chodzi o okolice zjazdu do spółki Kemipol - poinformował redaktor naczelny portalu dziennikpolnocny.pl Maciej Zaśko. - Bobry urządziły sobie nadzwyczajne przyjęcie, jak to ujęli pracownicy i w związku z tym trzeba było zamknąć ulicę Kuźnicką, gdyż drzewa, które podgryzły, zagrażały bezpieczeństwu. Akcją zajmują się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Policach.



Obecnie nie jest znana godzina przywrócenia pełnego ruchu na tej części drogi łączącej miejscowość Trzeszczyn z Grupą Azoty Police.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski