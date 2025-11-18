Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Ulica w Policach zablokowana

Region Adam Wosik

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)
Całkowicie zablokowana jest ulica Kuźnicka w Policach.
- Chodzi o okolice zjazdu do spółki Kemipol - poinformował redaktor naczelny portalu dziennikpolnocny.pl Maciej Zaśko. - Bobry urządziły sobie nadzwyczajne przyjęcie, jak to ujęli pracownicy i w związku z tym trzeba było zamknąć ulicę Kuźnicką, gdyż drzewa, które podgryzły, zagrażały bezpieczeństwu. Akcją zajmują się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Obecnie nie jest znana godzina przywrócenia pełnego ruchu na tej części drogi łączącej miejscowość Trzeszczyn z Grupą Azoty Police.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
