Sedinum | Leszek Herman
Kolejne archeologiczne odkrycia na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Anna Pałamar

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Tysiące średniowiecznych artefaktów znaleziono podczas badań archeologicznych na szczecińskiej Łasztowni.
Takie prace są konieczne zanim rozpocznie się w tym miejscu budowa nowego Teatru Współczesnego. Badacze trafili na ciekawe znaleziska z XIII i XIV wieku.

Jak mówi kierownik badań archeologicznych Radosław Tomaszewski, praca na terenie Łasztowni jest trudna.

- Tu jest fragment podkowy, tu jakieś elementy szkutnicze związane z stoczniową historią Łasztowni. Walczymy z wodą non-stop. Wysoki poziom wody utrudnia obserwacje. Ciężko jest dostrzec warstwy, które najbardziej nas interesują. W związku z tym musimy cały czas osuszać ten grunt - mówi Tomaszewski.

Badania potrwają dłużej niż planowano - przyznaje Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.

- Z racji tego, że pracujemy w terenie trudnym, ciężkim, te prace nam się wydłużą do wiosny. Zbliżamy się do okresu zimowego, więc mogą się zdarzyć jakieś pewne przestoje. Natomiast sam harmonogram realizacji inwestycji na ten moment nie jest zagrożony - mówi Zieliński.

Na początku przyszłego roku wyłoniony zostanie wykonawca dokumentacji projektowej nowej siedziby Teatru Współczesnego.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Pałamar [Radio Szczecin]
Relacja Anny Pałamar z programu "Tematy i Muzyka".
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

