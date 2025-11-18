Powstaje nowe Branżowe Centrum Umiejętności w regionie [WIZUALIZACJE]

Sześć Branżowych Centrum Umiejętności docelowo działać będzie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Obok już działających - w Wałczu oraz w Czaplinku - w przygotowaniu są kolejne.

Edycja tekstu: Michał Król

Jedno z nich - w dziedzinie "Przemysł Chemiczny" - powstać ma w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach - zapowiada Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. Dodaje, że nowa placówka zostanie umiejscowiona w Lubieszynie, czy w zmodernizowanym obiekcie obok dawnego przejścia granicznego.- Na jego parterze będą funkcjonowały m.in. trzy pracownie chemiczne, pracownia BHP czy też pracownia komputerowa wraz z pracownią kreślarską. Planujemy szkolić tam dorosłych, a także młodzież, czyli uczniów i studentów, a także nauczycieli kształcenia zawodowego - mówi Sylwia Turkiewicz.Dodajmy, że do końca 2025 roku nowe Branżowe Centra Umiejętności powstać mają także w Szczecinku - w dziedzinie "Transport Drogowy" - oraz w Szczecinie - w dziedzinach "Energetyka" i "Spawalnictwo".