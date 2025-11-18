Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Powstaje nowe Branżowe Centrum Umiejętności w regionie [WIZUALIZACJE]

Region Adam Wosik

Mat. Powiat Policki
Mat. Powiat Policki
Mat. Powiat Policki
Mat. Powiat Policki
Mat. Powiat Policki
Mat. Powiat Policki
Sześć Branżowych Centrum Umiejętności docelowo działać będzie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Obok już działających - w Wałczu oraz w Czaplinku - w przygotowaniu są kolejne.
Jedno z nich - w dziedzinie "Przemysł Chemiczny" - powstać ma w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach - zapowiada Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. Dodaje, że nowa placówka zostanie umiejscowiona w Lubieszynie, czy w zmodernizowanym obiekcie obok dawnego przejścia granicznego.

- Na jego parterze będą funkcjonowały m.in. trzy pracownie chemiczne, pracownia BHP czy też pracownia komputerowa wraz z pracownią kreślarską. Planujemy szkolić tam dorosłych, a także młodzież, czyli uczniów i studentów, a także nauczycieli kształcenia zawodowego - mówi Sylwia Turkiewicz.

Dodajmy, że do końca 2025 roku nowe Branżowe Centra Umiejętności powstać mają także w Szczecinku - w dziedzinie "Transport Drogowy" - oraz w Szczecinie - w dziedzinach "Energetyka" i "Spawalnictwo".

Edycja tekstu: Michał Król

