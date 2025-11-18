Od środy utrudnienia dla kierowców w Policach

Fot. Starostwo powiatowe w Policach

Od środy częściowo zablokowana zostanie ulica Wojska Polskiego w Policach.

- Chodzi o okolice skrzyżowania z ulicą Staszica - zapowiada Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. - Na czas prac wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, a przewidywany czas robót to dwa tygodnie przy sprzyjających warunkach pogodowych. Prosimy jednocześnie mieszkańców okolicznych posesji o wyrozumiałość, a kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do aktualnego oznakowania.



Utrudnienie na trasie ze Szczecina w kierunku Grupy Azoty spowodowane jest zapadnięciem się części jezdni w tej części Polic.



