Paczka dla zwierzaczka. Ruszyła zimowa akcja szczecińskiego TOZ-u

Karma, żwirek, zabawki czy też środki czystości - tego najbardziej potrzebują obecnie podopieczni szczecińskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Edycja tekstu: Michał Król

Jak co roku ruszyła zimowa akcja "Paczka dla Zwierzaczka", w której mieszkańcy mogą wesprzeć psy i koty czekające na adopcję - mówi Karolina Kulińska, prezes szczecińskiego TOZ-u.- Szczególnie zależy nam na wysokomięsnych karmach dobrej jakości, ponieważ nasi podopieczni często są w procesie leczenia. Nie przyjmujemy poduszek i jeśli chodzi o pościele z pieżowym wypełnieniem, prosimy aby takich nie przynosić. Jak najbardziej poszewki, koce, ręczniki, tego typu materiały będą przydatne - mówi Kulińska.Dary można przynosić do siedziby TOZ-u przy ulicy Beyzyma 17 lub też do wybranych punktów w różnych częściach miasta. Można także samemu zostać koordynatorem zbiórki - dodaje Karolina Kulińska.- Czy u siebie w pracy, w firmie, w instytucji publicznej. Dołączają do nas też wszelkiego rodzaju urzędy. Można zostać też organizatorem takiej zbiórki u siebie i później zorganizować transport całej takiej partii albo poprosić nas o wsparcie w odbiorze - mówi prezes szczecińskiego TOZ-u.Akcja trwa do końca styczna przyszłego roku. Lista punktów, które przyjmują dary dostępna jest na naszej stronie internetowej.