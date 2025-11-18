Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Paczka dla zwierzaczka. Ruszyła zimowa akcja szczecińskiego TOZ-u

Region Julia Nowicka

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Karma, żwirek, zabawki czy też środki czystości - tego najbardziej potrzebują obecnie podopieczni szczecińskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Jak co roku ruszyła zimowa akcja "Paczka dla Zwierzaczka", w której mieszkańcy mogą wesprzeć psy i koty czekające na adopcję - mówi Karolina Kulińska, prezes szczecińskiego TOZ-u.

- Szczególnie zależy nam na wysokomięsnych karmach dobrej jakości, ponieważ nasi podopieczni często są w procesie leczenia. Nie przyjmujemy poduszek i jeśli chodzi o pościele z pieżowym wypełnieniem, prosimy aby takich nie przynosić. Jak najbardziej poszewki, koce, ręczniki, tego typu materiały będą przydatne - mówi Kulińska.

Dary można przynosić do siedziby TOZ-u przy ulicy Beyzyma 17 lub też do wybranych punktów w różnych częściach miasta. Można także samemu zostać koordynatorem zbiórki - dodaje Karolina Kulińska.

- Czy u siebie w pracy, w firmie, w instytucji publicznej. Dołączają do nas też wszelkiego rodzaju urzędy. Można zostać też organizatorem takiej zbiórki u siebie i później zorganizować transport całej takiej partii albo poprosić nas o wsparcie w odbiorze - mówi prezes szczecińskiego TOZ-u.

Akcja trwa do końca styczna przyszłego roku. Lista punktów, które przyjmują dary dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Edycja tekstu: Michał Król
