Policjanci mieli nękać osoby w kryzysie bezdomności. Zostali zatrzymani

Policjanci z Koszalina zostali zatrzymani w związku z nękaniem osób w kryzysie bezdomności - poinformowała tamtejsza Prokuratura Okręgowa.

Edycja tekstu: Michał Król

Łącznie zatrzymano siedem osób, sześć z nich to funkcjonariusze policji. Trzem osobom przedstawiono zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji i nękania osób w kryzysie bezdomności.Prokuratura pracuje nad sprawą, więcej informacji ma przedstawić w czwartek po południu.