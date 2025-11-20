Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Policjanci mieli nękać osoby w kryzysie bezdomności. Zostali zatrzymani

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Policjanci z Koszalina zostali zatrzymani w związku z nękaniem osób w kryzysie bezdomności - poinformowała tamtejsza Prokuratura Okręgowa.
Łącznie zatrzymano siedem osób, sześć z nich to funkcjonariusze policji. Trzem osobom przedstawiono zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji i nękania osób w kryzysie bezdomności.

Prokuratura pracuje nad sprawą, więcej informacji ma przedstawić w czwartek po południu.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 8000 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6493 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 4002 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3508 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3314 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Artur Bilski
Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Barna
Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejne archeologiczne odkrycia na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty