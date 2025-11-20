Policjanci i KAS zlikwidowali kolejny nielegalny salon gier w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Kolejny nielegalny salon gier w Szczecinie - przestał istnieć. Zlikwidowali go policjanci wraz z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Edycja tekstu: Michał Król

Nielegalny punkt w którym urządzane były gry hazardowe działał w centrum miasta.Mundurowi zabezpieczyli łącznie cztery automaty do gier oraz osiem stanowisk komputerowych.Zatrzymano też 39-latka, który miał przy sobie narkotyki oraz obywatela Gruzji, który przebywał w naszym kraju nielegalnie.Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizowanie gier na automatach, poza kasynami, jest zabroniony. Grożą za to między innymi surowe kary finansowe, sięgające nawet 100 tysięcy złotych od jednego automatu.