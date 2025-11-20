Policyjny pies odnalazł poszukiwanego pacjenta szpitala

"Trafika" znów skuteczna - odnalazła pacjenta jednego ze szczecińskich szpitali.

Edycja tekstu: Michał Król

Dzięki szybkim działaniom policjanta i pracy psa służbowego udało się namierzyć i odnaleźć 34-latka. Mężczyzna opuścił szpital, a jego stan zdrowia mógł zagrażać życiu. Pies szybko podjął trop i doprowadził funkcjonariuszy do jednego z przystanków tramwajowych.Dalsze ustalenia wskazywały, że 34-latek mógł być widziany w rejonie dworca kolejowego.Policjant wraz z psem znaleźli mężczyznę na jednej z ulic, w rejonie dworca. 34-latek trafił z powrotem do szpitala.