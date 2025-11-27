Miliony na ochronę ludności i obronę cywilną. Wojewoda podpisał umowy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Agregaty, magazyny obrony cywilnej, ale też śpiwory - to rzeczy, które kupią lub kupiły samorządy, aby wspierać ochronę ludności i obronę cywilną. Wojewoda podpisał z nimi ponad 320 umów na kwotę ponad 136 mln złotych na ten cel.

- Jeżeli samorządy nie zdążą z zakupami w przyszłym roku, mamy kolejne 217 milionów do przekazania - przekazał Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. - Będzie dużo dłuższy okres, bo będziemy mieli dwanaście miesięcy na dokonanie tych zakupów. Najczęstsze zakupy teraz to oczywiście te, które dotyczą utrzymania energii elektrycznej, czyli agregaty, paczkomaty do wody. Mamy też magazyny obrony cywilnej, mamy też specjalne paczkowarki do worków w przypadku powodzi.



- Największym beneficjentem tych środków jest Szczecin - dodał prezydent miasta Piotr Krzystek. - To jest cały zestaw zakupów, od drobnych rzeczy typu worki, koce, śpiwory, łóżka, specjalne termosy czy podgrzewacze, po magazyn obrony cywilnej, który jest największym wydatkiem. Część środków jest przeznaczana na dokonywanie ekspertyz związanych z przygotowaniem miejsc schronienia.



Prezydent przekazał, że w Szczecinie jest około 300 miejsc schronienia.



