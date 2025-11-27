Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Miliony na ochronę ludności i obronę cywilną. Wojewoda podpisał umowy [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Agregaty, magazyny obrony cywilnej, ale też śpiwory - to rzeczy, które kupią lub kupiły samorządy, aby wspierać ochronę ludności i obronę cywilną. Wojewoda podpisał z nimi ponad 320 umów na kwotę ponad 136 mln złotych na ten cel.
- Jeżeli samorządy nie zdążą z zakupami w przyszłym roku, mamy kolejne 217 milionów do przekazania - przekazał Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. - Będzie dużo dłuższy okres, bo będziemy mieli dwanaście miesięcy na dokonanie tych zakupów. Najczęstsze zakupy teraz to oczywiście te, które dotyczą utrzymania energii elektrycznej, czyli agregaty, paczkomaty do wody. Mamy też magazyny obrony cywilnej, mamy też specjalne paczkowarki do worków w przypadku powodzi.

- Największym beneficjentem tych środków jest Szczecin - dodał prezydent miasta Piotr Krzystek. - To jest cały zestaw zakupów, od drobnych rzeczy typu worki, koce, śpiwory, łóżka, specjalne termosy czy podgrzewacze, po magazyn obrony cywilnej, który jest największym wydatkiem. Część środków jest przeznaczana na dokonywanie ekspertyz związanych z przygotowaniem miejsc schronienia.

Prezydent przekazał, że w Szczecinie jest około 300 miejsc schronienia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Jeżeli samorządy nie zdążą z zakupami w przyszłym roku, mamy kolejne 217 milionów do przekazania - przekazał Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
- Największym beneficjentem tych środków jest Szczecin - dodał prezydent miasta Piotr Krzystek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 6116 razy)
  2. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3689 razy)
  3. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 3069 razy)
  4. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2527 razy)
  5. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od dzisiaj oglądane 2317 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szpargałek zaprasza po raz kolejny [ZDJĘCIA]
Szczecińskie schronisko przepełnione, są apele o kocie adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Sosnowska
Muzyka gitarowych strun! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Muzyka gitarowych strun! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Muzyka gitarowych strun! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty