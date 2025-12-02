Zmiany dla kierowców w okolicach Trasy Zamkowej

Kolejne zmiany w organizacji ruchu na Trasie Zamkowej. Szczecińskie Inwestycje Miejskie zleciły wyburzenie łącznic Trasy Zamkowej.

- Prace są związane są z przygotowaniem do budowy Mostu Kłodnego i nowego układu drogowego w tym rejonie - mówi rzecznik spółki Piotr Zieliński. - Rozbiórki łącznic to część prac dodatkowych czy też towarzyszących realizowanych w otoczeniu remontowanej aktualnie Trasy Zamkowej, mowa o nitce wyjazdowej. Z uwagi na zły stan techniczny łącznic, nie były one planowane do modernizacji. Prace aktualnie realizowane są na dwóch łącznicach prowadzących z centrum miasta w kierunku ulicy Nabrzeże Wieleckie.



- Drogowcy zamknęli parking znajdujący się w sąsiedztwie estakad - dodaje Piotr Zieliński. - Z uwagi na bezpieczeństwo, na czas robót wyłączony został Płatny Parking Niestrzeżony Trasa Zamkowa. Wstępny harmonogram robót zakłada, że dostępność tego parkingu będzie możliwa najwcześniej w lutym 2026 roku, co jest też oczywiście zależne od tempa i zakresu samych prac.



W przyszłości wyburzony zostanie wjazd od strony Mostu Długiego w kierunku Placu Żołnierza Polskiego. Most Kłodny zaplanowano tuż obok Trasy Zamkowej. Po nowej przeprawie przejadą samochody i tramwaje.





Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał trzy lata na budowę. Jej koszt oszacowano na 352 miliony złotych.

