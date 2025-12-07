Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Parada z Królową Śniegu, spektakl "Śnieżna Baśń" czy konkursy i animacje dla najmłodszych - na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie trwa Jarmark Bożonarodzeniowy.
Są stoiska z przysmakami i rękodziełem, ale i scena, a na niej koncerty, kolędowanie czy świąteczne animacje.

- Fajnie, bo jest renifer! - Bardzo ładnie, kolorowo, efektownie; super zabawa dla dzieci. - No weszliśmy, zobaczymy jak tutaj będzie, bo nie czytaliśmy programu. Fajnie to wygląda, pogoda dopisuje. - Atmosfera jest, nastrój, światełka, pani na szczudłach, Królowa Zima, jak sądzę, z asystentem. Zabawa przednia. W porządku jest, naprawdę bardzo fajnie. Parę fajnych atrakcji, zobaczymy co będzie dalej - mówili.

Jarmark na Zamku trwa do 14 grudnia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

