Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Raniutto charytatywnie dla Mariki. Zagrali w Filharmonii w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecińscy filharmonicy w niedzielę zagrali charytatywnie dla 3,5-letniej Mariki Ratajczak. Dziewczynka walczy o życie. Ma nowotwór mózgu.
Filharmonia w Szczecinie. Koncert dla chorej, 3,5-letniej Mariki

Filharmonia w Szczecinie. Koncert dla chorej, 3,5-letniej Mariki

Wydarzenie przyciągnęło do Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza prawie 150 osób. Oprócz dorosłych były też małe dzieci. Każdy mógł dorzucić swoją cegiełkę.

- Już płaciliśmy za te bilety i pewnie jeszcze trochę dopłacimy, tak już od siebie. - Bardzo przykre, co to dzieje z dziewczynką. Bardzo szczytny cel. Dziewczynka jest koleżanką dziecka znajomych, więc postanowiliśmy przyjść. - Zawsze chcieliśmy przyjść z dziećmi na Raniutto, ale brakowało biletów. Marika jest z naszego osiedla, chodziła z Adasiem, moim młodszym, do przedszkola - mówili uczestnicy wydarzenia.

Do tej pory na badania i leczenie małej Mariki udało się zebrać 100 tysięcy złotych. Potrzeba drugie tyle.


Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Tomasza Domańskiego [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od 04 grudnia oglądane 4334 razy)
  2. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 4003 razy)
  3. Lodowisko w Fabryce Wody już otwarte. Znamy ceny
    (od 02 grudnia oglądane 3568 razy)
  4. Wraca koncepcja budowy nowego dworca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 02 grudnia oglądane 3264 razy)
  5. Autostrada w kierunku Berlina zablokowana
    (od przedwczoraj oglądane 2899 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Czeka nas zalew piosenek generowanych przez AI" [WIDEO]
Pałacowe Mikołajki z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Protest rolników na S3 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wynalazki młodych umysłów na festiwalu E(x)plory [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marta Dziomdziora

Najnowsze podcasty