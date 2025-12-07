Raniutto charytatywnie dla Mariki. Zagrali w Filharmonii w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Szczecińscy filharmonicy w niedzielę zagrali charytatywnie dla 3,5-letniej Mariki Ratajczak. Dziewczynka walczy o życie. Ma nowotwór mózgu.

- Już płaciliśmy za te bilety i pewnie jeszcze trochę dopłacimy, tak już od siebie. - Bardzo przykre, co to dzieje z dziewczynką. Bardzo szczytny cel. Dziewczynka jest koleżanką dziecka znajomych, więc postanowiliśmy przyjść. - Zawsze chcieliśmy przyjść z dziećmi na Raniutto, ale brakowało biletów. Marika jest z naszego osiedla, chodziła z Adasiem, moim młodszym, do przedszkola - mówili uczestnicy wydarzenia.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Wydarzenie przyciągnęło do Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza prawie 150 osób. Oprócz dorosłych były też małe dzieci. Każdy mógł dorzucić swoją cegiełkę.Do tej pory na badania i leczenie małej Mariki udało się zebrać 100 tysięcy złotych. Potrzeba drugie tyle.