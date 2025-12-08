Trwają zapisy na wojskowe szkolenie w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża. fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża. fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża. źródło: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża. źródło: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.

W Świnoujściu trwają zapisy na szkolenie "wGotowości". Zajęcia będą prowadzone pod okiem żołnierzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Uczestnicy do wyboru mają dwa moduły.

Szkolenia cywili mają nauczyć szybkiego i pewnego reagowania w razie nagłego zagrożenia mówi kpt. mar. Łukasz Koziarski.



- Będziemy uczyć jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Celem szkolenia jest budowanie odporności państwa. Do wyboru mamy dwa moduły: przetrwania oraz moduł medyczny. Chciałbym podkreślić, że nie szkolimy się, żeby zostać żołnierzami, ale odpowiedzialnymi, pewnymi siebie obywatelami - tłumaczy kpt. mar. Koziarski.



Dodaje, że zapisy są przyjmowane za pośrednictwem aplikacji mObywatel. - Zapisać się może każda osoba dorosła, która posiada polskie obywatelstwo. Warunkiem jest to, żeby mieli te 8 godzin zarezerwowane dla nas, a także żeby byli przygotowani pod względem ubioru, ponieważ część zadań będzie realizowana na zewnątrz - dodaje kpt. mar. Koziarski.



Szkolenie odbędzie się w sobotę 13 grudnia. Program powstał z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej.



Autorka edycji: Joanna Chajdas