Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Trwają zapisy na wojskowe szkolenie w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.
fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.
fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.
fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.
fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.
fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.
źródło: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.
źródło: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.
źródło: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.
źródło: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.
W Świnoujściu trwają zapisy na szkolenie "wGotowości". Zajęcia będą prowadzone pod okiem żołnierzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Uczestnicy do wyboru mają dwa moduły.
Szkolenia cywili mają nauczyć szybkiego i pewnego reagowania w razie nagłego zagrożenia mówi kpt. mar. Łukasz Koziarski.

- Będziemy uczyć jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Celem szkolenia jest budowanie odporności państwa. Do wyboru mamy dwa moduły: przetrwania oraz moduł medyczny. Chciałbym podkreślić, że nie szkolimy się, żeby zostać żołnierzami, ale odpowiedzialnymi, pewnymi siebie obywatelami - tłumaczy kpt. mar. Koziarski.

Dodaje, że zapisy są przyjmowane za pośrednictwem aplikacji mObywatel. - Zapisać się może każda osoba dorosła, która posiada polskie obywatelstwo. Warunkiem jest to, żeby mieli te 8 godzin zarezerwowane dla nas, a także żeby byli przygotowani pod względem ubioru, ponieważ część zadań będzie realizowana na zewnątrz - dodaje kpt. mar. Koziarski.

Szkolenie odbędzie się w sobotę 13 grudnia. Program powstał z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej hanzy Tower
    (od dzisiaj oglądane 14669 razy)
  2. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od 04 grudnia oglądane 4589 razy)
  3. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 4084 razy)
  4. Lodowisko w Fabryce Wody już otwarte. Znamy ceny
    (od 02 grudnia oglądane 3727 razy)
  5. Wraca koncepcja budowy nowego dworca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 02 grudnia oglądane 3374 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policjanci apelują: to nie czas na światła dzienne [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czego życzą sobie mieszkańcy "Domu Smutku"? Zdrowia i spotkania z rodziną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bartosz Arłukowicz
Raniutto charytatywnie dla Mariki. Zagrali w Filharmonii w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Czeka nas zalew piosenek generowanych przez AI" [WIDEO]

Najnowsze podcasty