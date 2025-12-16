Pomorze Zachodnie ma plan na ochronę parków krajobrazowych [ZDJĘCIA]

Powstanie dokument, którego celem jest zabezpieczenie kolejnych czterech parków w regionie.

Pomorze Zachodnie chce zadbać o przyszłość parków krajobrazowych. Dlatego podpisano umowę na stworzenie planów ochrony dla czterech parków z regionu, czyli Ujścia Warty, Cedyńskiego, Puszczy Bukowej i Ińskiego.





Plany mają powstać do 2028 roku, a ich celem jest zabezpieczenie tych terenów - mówi dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Igor Szakowski.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

- Mamy tam zapis obecnego, aktualnego stanu i przyrody, i kultury, i historii danych obszarów. Mamy zapis zagrożeń, które występują na danym terenie, co trzeba zrobić, żeby ta przyroda tam trwała - powiedział Szakowski.Ogłoszony został też przetarg na sporządzenie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. Jak mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz - tworzenie takiego planu nie wyklucza walki o Park Narodowy na terenie Międzyodrza.- Niezależnie od tego, jaki będzie jego zakres i czy ostatecznie będą to wytyczne dla parków krajobrazowych jako instytucji, czy dla nowo powołanego parku narodowego. Taki dokument jest po prostu potrzebny, bo potrzebna jest przede wszystkim inwentaryzacja - powiedział Olgierd Geblewicz.Plany ochrony od 2023 roku obowiązują na terenie dwóch parków - Barlineckiego i Drawskiego.