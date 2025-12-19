Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Runęła część domu. Rodzina potrzebuje pomocy [ZDJĘCIA]

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]
Potrzebna pomoc dla pięcioosobowej rodziny z Kaleńska z niepełnosprawnymi dziećmi. W nocy z 7 na 8 grudnia część domu, w którym mieszkali - runęła.
- Na szczęście - jak mówi głowa rodziny Paweł Wiśniewski - nikomu nic się nie stało. - O drugiej w nocy żona usłyszała, jak coś runęło. Poszła zobaczyć i okazało się, że górna część ściany szczytowej poszła, a o czwartej nad ranem w tym samym dniu poleciała reszta ściany szczytowej. Dwa metry dalej jest nasz mieszkanie, kuchnia przede wszystkim. Tam stała kuchnia z butlą gazową.

Dom nie nadaje się do zamieszkania. Nadzór budowalny ocenia, że będzie można go odbudować. Wstępny kosztorys to 150 tysięcy złotych. - Poszkodowaną rodziną zajęła się gmina Boleszkowice - mówi jej wójt Marek Czypar. - Rodzina w tym samym dniu, gdy to zdarzenie miało miejsce, otrzymała lokal zastępczy, czyli mieszkanie tymczasowe. Szukamy rozwiązań również z panią mecenas, aby rodzinie pomóc.

Gmina ma do dyspozycji dwa lokale komunalne, obecnie oba są zajęte. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że z uwagi na niepełnosprawność dzieci, zwłaszcza najmłodszego syna Szymona z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, mieszkanie w lokalu tymczasowym może być uciążliwe dla sąsiadów. Na portalu pomagam.pl powstała zbiórka.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Małgorzaty Gwiazdy-Elmerych z programu "Tematy i Muzyka".

Najnowsze podcasty