Są mandaty, ale nie ma miejsc parkingowych

Służby walczą z nielegalnym parkowaniem na ul. Krzywoustego w Szczecinie. Chodzi o odcinek między Placami Kościuszki i Zwycięstwa.

Nie ma tam żadnych miejsc parkingowych, jest także zakaz zatrzymywania się. Część kierowców np. dostawców parkuje na wjazdach do bram lub po prostu na chodniku.Jesteśmy tam regularnie - zapewniała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie Joanna Wojtach.- Mam statystykę za dwa miesiące. Tutaj było podjęte 85 interwencji, które zakończyły się nałożeniem 21 mandatów karnych, 15 pouczeń, 25 spraw jest w toku. Nawet były dwa odholowania, kiedy pojazd po prostu uniemożliwiał manewry przy bramie wjazdowej - powiedziała rzeczniczka.Joanna Wojtach dodała, że parkowanie na chodniku to mandat w wysokości 100 zł, ale problem jest szerszy.- Absolutnie tutaj nie usprawiedliwiam kierowców, którzy łamią przepisy, ale wiele z tych samochodów to są samochody dostawcze. Wzorem Alei Wojska Polskiego myślę, że tutaj też można byłoby jakąś koncepcję opracować, żeby te dostawy były jednak lege artis - tłumaczy Wojtach.O statystyki interwencji poprosiliśmy także policję. Czekamy na odpowiedź.