Neogotycki skarb z Kołobrzegu ujawniony [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Neogotycki, pozłacany kielich liturgiczny nazywany "skarbem kołobrzeskiej katedry" po ponad 80 latach powrócił do miasta. Można go oglądać w miejscowym Muzeum Oręża Polskiego.

Zabytek udało się odnaleźć, dzięki współpracy muzeum z ojcem Łukaszem Waszkielisem, franciszkaninem i historykiem sztuki.



Doktor Robert Dziemba z Muzeum Oręża Polskiego, współautor odkrycia mówi, że kielich opuścił Kołobrzeg w czasie II wojny światowej. - Część zabytków, Niemcy uciekając z Kołobrzegu, jako prawowici obywatele zabierali ze sobą - wspomina dr Dziemba.



Do niedzieli skarb można oglądać w Pałacu Braunschweigów. Ksiądz Andrzej Pawłowski, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny mówi, że następnie wróci do bazyliki. - Nie tylko po to, żeby cieszyć oko, ale też po to, żeby wrócić do swojej funkcji liturgicznej - dodaje ksiądz Pawłowski.



Kielich posłuży podczas uroczystego ingresu w czasie niedzielnej mszy, celebrowanej przez nowego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Krzysztofa Zadarko.



Autorka edycji: Joanna Chajdas