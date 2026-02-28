Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale powracające ptaki - już tak!

Region Weronika Łyczywek

źródło: https://pixabay.com/pl/5242969/Lolame/CC0 - domena publiczna
Żurawie, gęsi ale i skowronki można już usłyszeć w pobliskich parkach, lasach czy ogrodach. W przyrodzie widać wiosenne ruchy...
Bocian Krutek już w Europie. To zapowiedz szybkiego nadejścia wiosny
Na niebie coraz częściej można dostrzec charakterystyczne klucze ptaków powracających z zimowisk. To właśnie na przełomie lutego i marca rozpoczyna się pierwsza fala migracji wiosennej. Żurawie, które jesienią opuszczają nasz kraj często wracają w te same miejsca.

- One są raczej wierne sobie, czyli wracają zazwyczaj do tych samych partnerów. Przywiązane są do miejsca z tego względu, że jest sukces lęgowy - wyjaśnił ornitolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Dariusz Wysocki.

W lasach jest coraz gwarniej, można usłyszeć chociażby skowronki.

- Nad [jeziorem - przyp. red] Głębokim można usłyszeć przelatujące skowronki. Do tego osoby, które mają to szczęście, że żyją tam na skraju lasu, mogą usłyszeć skowronka borowego. To jest jeden z najpiękniejszych głosów ptaków - ocenił prof. Wysocki.

Ptaki owadożerne, takie jak jaskółki czy jerzyki, pojawią się dopiero w kwietniu i w maju.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
