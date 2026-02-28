Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale powracające ptaki - już tak!

Żurawie, gęsi ale i skowronki można już usłyszeć w pobliskich parkach, lasach czy ogrodach. W przyrodzie widać wiosenne ruchy...
- One są raczej wierne sobie, czyli wracają zazwyczaj do tych samych partnerów. Przywiązane są do miejsca z tego względu, że jest sukces lęgowy - wyjaśnił ornitolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Dariusz Wysocki.
W lasach jest coraz gwarniej, można usłyszeć chociażby skowronki.
- Nad [jeziorem - przyp. red] Głębokim można usłyszeć przelatujące skowronki. Do tego osoby, które mają to szczęście, że żyją tam na skraju lasu, mogą usłyszeć skowronka borowego. To jest jeden z najpiękniejszych głosów ptaków - ocenił prof. Wysocki.
Ptaki owadożerne, takie jak jaskółki czy jerzyki, pojawią się dopiero w kwietniu i w maju.
