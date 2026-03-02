Gazoport w Świnoujściu pod szczególną ochroną w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie

Mimo że Polska nie uczestniczy w konflikcie zbrojnym na Bliskim Wschodzie, bacznie przygląda się sytuacji - zapewnił wiceszef MON Stanisław Wziątek.

Szczególna uwaga skierowana jest na obiekty wojskowe i strategiczne, także na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jednym z nich jest gazoport w Świnoujściu.- Mogę powiedzieć, że żołnierze Pułku Specjalnego Żandarmerii są w gotowości i prowadzą działania patrolowe bezpośrednio z wody i z lądu - mówi Wziątek.Wiceminister przekazał również, że gazoport chroniony jest także przez samego operatora systemami wewnętrznymi.