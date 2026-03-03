Polska może odczuć konflikt na Bliskim Wschodzie, służby są przygotowane

Polska jest raczej bezpieczna, ale ten konflikt może być odczuwalny na całym świecie - tak wiceminister obrony narodowej ocenia atak USA i Izraela na Iran.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Zdaniem Stanisława Wziątka Iran może wziąć odwet na Zachodzie organizując ataki terrorystyczne. Polacy mogą czuć się bezpiecznie, ale służby są gotowe na różnorodne scenariusze - deklarował Wziątek w "Rozmowie pod krawatem".- Nie możemy być całkowicie uspokojeni. Zostały zwiększone ochrony placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Izraela, i różnego rodzaju zagrożenia elementów infrastruktury krytycznej mogą się pojawić z różnych stron - mówi Wziątek.Jak na razie Iran zaatakował dronami m.in. ambasadę USA w Arabii Saudyjskiej, ostrzelał także Jerozolimę. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie podwyższoną gotowość do działań antyterrorystycznych wprowadziły także niemieckie służby.