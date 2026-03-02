Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wykonawca wznawia prace na drodze w Ustowie

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Wykonawca robót drogowych w Ustowie wznawia prace. Przerwa była spowodowana niesprzyjającymi, zimowymi warunkami atmosferycznymi.
Prace rozpoczną się od przebudowy sieci gazowej, firma Strabag rozpocznie je w tym tygodniu od strony ulicy Krygiera - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

- W trakcie robót w zeszłym roku wystąpiła kolizja z siecią gazową na odcinku około kilometra. Wymagało to przygotowania nowego projektu, uzgodnień z gazownią oraz dodatkowych negocjacji finansowych z wykonawcą - mówi Turkiewicz.

"W grudniu 2025 roku został podpisany aneks do umowy, obejmujący przebudowę tej sieci, a szacunkowy koszt tych robót wyniósł 1 322 718,03 zł brutto" - podało starostwo.

Kierowcy będą musieli poczekać na gotową drogę dłużej niż pierwotnie zakładano - termin ustalono na 30 września.

Jak przekazało starostwo, obowiązuje dotychczasowa organizacja ruchu. W tym rejonie jednokierunkowy przejazd prowadzi przez całą miejscowość od ul. Krygiera, natomiast dla pozostałych kierunków wyznaczono objazd ul. Kasztanową. Autobusy komunikacji miejskiej kursują bez zmian, zgodnie z rozkładem.

Przebudowa drogi w Ustowie obejmuje m.in. przebudowę kilometrowego odcinka wraz z przebudową jezdni, zatoki autobusowej, chodników, zjazdów, skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej, doświetlenie przejść dla pieszych.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
