Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

W marcu kobiety oddają krew. Z minionym roku "wsparcie było ogromne"

Region Julia Nowicka

Akcja "Czerwona Wstążka - w kobietach płynie siła". Materiały organizatora
Akcja "Czerwona Wstążka - w kobietach płynie siła". Materiały organizatora
Do Szczecina powraca akcja "Czerwona Wstążka - w kobietach płynie siła". Organizatorki chcą obalać mity dotyczące donacji i poprzez wsparcie zachęcać kobiety do oddania krwi po raz pierwszy.
Zeszłoroczna akcja okazała się sukcesem - mówi Aleksandra Turbaczewska, jedna z organizatorek.

- Wsparcie było ogromne. Ponad 113 osób po raz pierwszy oddało krew za namową, za łamaniem stereotypów, za trzymaniem za rękę i takim kobiecym wsparciem, które w ramach tej akcji organizowałyśmy - mówi Turbaczewska.

Wokół oddawania krwi narosło wiele mitów. Dlatego akcja "Czerwona Wstążka" ma też edukować i odpowiadać na pytania - mówią współorganizatorki Hanna Pieczyńska i Kamila Ziemińska.

- Ja jak już raz zaczęłam i potem to kontynuuję, to już muszę zawsze, bo tej krwi to będzie mi się tak dużo pompować, że ja już będę musiała, bo ona będzie nadprodukowana. To jest jeden z tych mitów. - Innym mitem jest choroba Hashimoto. Wiele osób dzisiaj się boryka z problemami z tarczycą. Jeżeli choroba jest pod kontrolą w określonych warunkach, nie ma żadnego problemu - mówią współorganizatorki.

Organizatorki zachęcają, aby podczas wizyty w centrum krwiodawstwa podać hasło "Czerwona wstążka".

Główne wydarzenie akcji odbędzie się w sobotę 14 marca, w szczecińskim centrum przy Alei Wojska Polskiego.

Edycja tekstu: Michał Król
Zeszłoroczna akcja okazała się sukcesem - mówi Aleksandra Turbaczewska, jedna z organizatorek.
Wokół oddawania krwi narosło wiele mitów. Dlatego akcja "Czerwona Wstążka" ma też edukować i odpowiadać na pytania - mówią współorganizatorki Hanna Pieczyńska i Kamila Ziemińska.
Relacja Julii Nowickiej z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od wczoraj oglądane 6843 razy)
  2. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt
    (od 25 lutego oglądane 3867 razy)
  3. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od 26 lutego oglądane 2762 razy)
  4. Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2362 razy)
  5. Dwie osoby zatrzymane po zabójstwie pod Stargardem
    (od wczoraj oglądane 2004 razy)

radioszczecin.tv

Studenci uczestniczyli w dniach otwartych w Centrum Symulacji Medycznej PUM [WIDEO, ZDJĘCIA]
W nawierzchni na Al. Powstańców Wielkopolskich powstała niebezpieczna wyrwa [WIDEO]
Wojciech Balczun
„Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy” - 26.02.2026
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Najnowsze podcasty