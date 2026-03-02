W marcu kobiety oddają krew. Z minionym roku "wsparcie było ogromne"

Do Szczecina powraca akcja "Czerwona Wstążka - w kobietach płynie siła". Organizatorki chcą obalać mity dotyczące donacji i poprzez wsparcie zachęcać kobiety do oddania krwi po raz pierwszy.

Organizatorki zachęcają, aby podczas wizyty w centrum krwiodawstwa podać hasło "Czerwona wstążka".





Zeszłoroczna akcja okazała się sukcesem - mówi Aleksandra Turbaczewska, jedna z organizatorek.- Wsparcie było ogromne. Ponad 113 osób po raz pierwszy oddało krew za namową, za łamaniem stereotypów, za trzymaniem za rękę i takim kobiecym wsparciem, które w ramach tej akcji organizowałyśmy - mówi Turbaczewska.Wokół oddawania krwi narosło wiele mitów. Dlatego akcja "Czerwona Wstążka" ma też edukować i odpowiadać na pytania - mówią współorganizatorki Hanna Pieczyńska i Kamila Ziemińska.- Ja jak już raz zaczęłam i potem to kontynuuję, to już muszę zawsze, bo tej krwi to będzie mi się tak dużo pompować, że ja już będę musiała, bo ona będzie nadprodukowana. To jest jeden z tych mitów. - Innym mitem jest choroba Hashimoto. Wiele osób dzisiaj się boryka z problemami z tarczycą. Jeżeli choroba jest pod kontrolą w określonych warunkach, nie ma żadnego problemu - mówią współorganizatorki.Główne wydarzenie akcji odbędzie się w sobotę 14 marca, w szczecińskim centrum przy Alei Wojska Polskiego.