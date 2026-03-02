Nowy punkt unijny w Kołobrzegu. Powstał po to, "aby UE była bliżej ludzi"

W Kołobrzegu powstał punkt Europe Direct. Co kryje się pod tą nazwą i jakie zadania mają pracujący w nim urzędnicy?

Edycja tekstu: Michał Król

Kołobrzeg jest jednym z 17 miast w Polsce, w których działają punkty Europe Direct. Powstał on w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.Kierownik centrum Kinga Stankiewicz mówi, że o otwarciu takiego miejsca decyduje Komisja Europejska, a jego misją jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat tego, co dzieje się w Unii Europejskiej.- Oficjalna sieć informacyjno-konsultacyjna Unii Europejskiej, działająca w całej Europie. To punkty, które powstają po to, aby UE była bliżej ludzi, żeby była postrzegana nie jako instytucja gdzieś tam w Brukseli, ale jako coś, co ma realny wpływ na nasze życie - mówi Stankiewicz.Nie jest to miejsce, w którym złożymy wniosek o unijną dotację, natomiast punkt Europe Direct będzie organizował choćby szkolenia i warsztaty dla mieszkańców i przedsiębiorców.Kołobrzeskie biuro jest jedynym w całym województwie zachodniopomorskim. Punkt działa przy ul. Unii Lubelskiej 33.