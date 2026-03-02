Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kradzież whisky i atak na ekspedientkę

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Mieszkaniec powiatu kamieńskiego wyniósł ze sklepu cztery butelki alkoholu warte ponad 600 zł. 24-latek trafił do aresztu.
Gdy zareagowała pracownica, doszło do szarpaniny, w wyniku której kobieta została ranna i potrzebowała pomocy medycznej.

24-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Sąd zdecydował, że najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

