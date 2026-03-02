Rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas

W Szczecinie rozpoczęła się rekrutacja do publicznych przedszkoli i pierwszych klas szkoły podstawowej.
Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice mają czas do 20 marca. W rekrutacji do przedszkoli biorą udział tylko te dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkoli publicznych ani do oddziałów przedszkolnych lub takie, które chcą zmienić placówkę.
Z kolei do podstawówek można zapisać nie tylko siedmio-, ale także sześciolatka, jeżeli posiada odpowiednią opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Sześciolatek może podjąć naukę w pierwszej klasie także w przypadku, gdy w poprzednim roku chodził do przedszkola. Tu nie potrzeba opinii poradni.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Z kolei do podstawówek można zapisać nie tylko siedmio-, ale także sześciolatka, jeżeli posiada odpowiednią opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Sześciolatek może podjąć naukę w pierwszej klasie także w przypadku, gdy w poprzednim roku chodził do przedszkola. Tu nie potrzeba opinii poradni.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski