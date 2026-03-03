Masz pomysł na Szczecin? Zdecyduj, jak wydać 22,5 mln zł w SBO [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy mogą szykować swoje projekty i propozycje do kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Nabór wystartuje za niecały tydzień w poniedziałek o godzinie 12.

Edycja tekstu: Michał Król

Miasto nie zwalnia tempa i podbija ubiegłoroczną kwotę. W nadchodzącej edycji do rozdysponowania będzie 22,5 miliona złotych - mówi Łukasz Kadłubowski, wiceprezydent miasta.- Nigdy dotychczas w skali naszego miasta nie było tak ogromnej kwoty. Ponad 4,5 mln zł będziemy wydatkować na obszar ogólnomiejski, a 18 milionów złotych na 14 obszarów lokalnych - wylicza Kadłubowski.Projekty można składać elektronicznie, a dla osób robiących to po raz pierwszy, miasto zorganizuje 14 szkoleń - mówi Jakub Baranowski, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej.- W każdym z tych obszarów będzie jedno spotkanie dedykowane mieszkańcom tego obszaru, ale każdego zainteresowanego z innej części miasta również zapraszamy. Będziemy zachęcać, informować i edukować - mówi Baranowski.Harmonogram szkoleń udostępniony zostanie na stronie internetowej miasta. Nabór projektów potrwa do 20 kwietnia do godziny 15.