Problemy z dostawą wody w Pilchowie

Awaria sieci wodociągowej w Pilchowie. Pracownicy polickiego ZWiKu pracują nad usunięciem awarii na ulicy Szczecińskiej.

Konieczna była rozbiórka części drogi - ruch odbywa się tam wahadłowo. Wody nie mają mieszkańcy ulicy Nad Potokiem, części Szczecińskiej, Wołczkowskiej i Spacerowej.Aby zapewnić dostęp do wody, przy kościele ZWiK ustawił beczkowóz. Awaria powinna być usunięta wieczorem lub w nocy.