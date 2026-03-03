Problemy z dostawą wody w Pilchowie

Awaria sieci wodociągowej w Pilchowie. Pracownicy polickiego ZWiKu pracują nad usunięciem awarii na ulicy Szczecińskiej.
Konieczna była rozbiórka części drogi - ruch odbywa się tam wahadłowo. Wody nie mają mieszkańcy ulicy Nad Potokiem, części Szczecińskiej, Wołczkowskiej i Spacerowej.
Aby zapewnić dostęp do wody, przy kościele ZWiK ustawił beczkowóz. Awaria powinna być usunięta wieczorem lub w nocy.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek