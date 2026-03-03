Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Historyczne tablice stanęły przy popularnej trasie rowerowej

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Turystyka rowerowa, a przy tym edukacja historyczna. Na takie rozwiązanie postawiła gmina Kołobrzeg. Przy malowniczej trasie rowerowej stanęły tablice przedstawiające dzieje okolicznych miejscowości.
Chodzi o trasę rowerową prowadzącą z Zieleniewa przez Rościęcino do Kopydłówka. To na tym odcinku gmina zdecydowała się ustawić pięć tablic przybliżających lokalne dziedzictwo i wydarzenia związane z historią. O pomoc urzędnicy poprosili pracowników Muzeum Oręża Polskiego.

Dr Robert Dziemba, autor opracowania wskazuje, że już sam przebieg ścieżki stanowi ciekawostkę historyczną.

- Przecież to jest szlak pociągnięty dawnym traktem kolejki wąskotorowej, która pod koniec XIX wieku została otwarta. Teraz jadą turyści, nawet mieszkańcy Kołobrzegu i nie wiedzą, dlaczego akurat tędy w ogóle taka ścieżka została zrobiona, że koło domku pani Sołtys był przystanek w Zieleniewie - mówi Dziemba.

Sama ścieżka częściowo przebiega wzdłuż Parsęty. W planach jest jej przedłużenie i poprowadzenie przy drodze wojewódzkiej 162 w kierunku Ząbrowa w gminie Gościno.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

