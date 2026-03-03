Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Przekroczył prędkość prawie o 70 km na godzinę

Region Kamila Kozioł

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
22-latek w BMW przekroczył prędkość o 66 km/h - stracił prawo jazdy. Podczas patrolu w Kikorze policjantów minął samochód marki BMW, który później gwałtownie przyspieszył.
Funkcjonariusze dokonali pomiaru prędkości. Kierowca na drodze z ograniczaniem do 50 km/h jechał prawie 120 km/h. Policjanci podjęli natychmiastową interwencję i zatrzymali pojazd do kontroli. Kierowcą był 22-latek z gminy Nowogard. Za brawurową jazdę, brak rozsądku i stworzenie realnego zagrożenia w ruchu drogowym mężczyzna dostał 2 tysiące złotych mandatu i 14 punktów karnych. Stracił też prawo jazdy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

