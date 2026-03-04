Wycinka drzew w Lesie Arkońskim. Podzielone opinie mieszkańców [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Intensywna, sanitarna wycinka drzew obejmująca głównie chore świerki zaatakowane przez kornika drukarza trwa w Lesie Arkońskim.

Działania drwali budzą oburzenie wielu mieszkańców Szczecina... Niektórzy starają się powstałą tam sytuację mimo wszystko zrozumieć.



- Ile tam drzew wyciętych przy Arkonce. Płakać się chce. Po co wycinać te drzewa?! Piękny lasek był... Można wyciąć, ale nie wszystkie... - Trzeba trochę wyciąć, bo są duże drzewa i wywrócą się. No to co zrobić?! - mówili spacerujący.



- Jak patrzymy na te stosy z drewnem, to trzeba przyznać, że wycięte są drzewa, które były martwe, przesuszone. No, niestety, kornik już też wyleciał. Ta wycinka jest za późno, zdecydowanie, ponieważ on dalej w tych drzewostanach okolicznych będzie się namnażał. Natomiast tutaj wycinka była typowo sanitarna, bezspornie - zaznaczył Krzysztof Jankowski, dendrolog.



W miejsce usuniętych, w większości martwych drzew, miasto planuje nowe nasadzenia.



Edycja tekstu: Jacek Rujna