Zakochała się w oszuście i straciła oszczędności

Seniorka z Kołobrzegu straciła fortunę. Wszystko przez internetową miłość. Okazało się, że po drugiej stronie ekranu siedział oszust, który wyłudził od kobiety dużą sumę pieniędzy.

74-latka przez kilka miesięcy utrzymywała internetową znajomość z mężczyzną, który podawał się za obywatela USA. Do kontaktu doszło za pośrednictwem komunikatora internetowego, a nieznajomy zdobył zaufanie seniorki i zbudował relację opartą na emocjach. Następnie poinformował ją o pogorszeniu sytuacji życiowej i potrzebie pilnego wsparcia finansowego. Zapewniał, że zwróci wszystkie pieniądze.



74-latka uwierzyła w przedstawioną historię i wykonywała przelewy bankowe na łączną kwotę 160 tysięcy złotych. Dopiero po czasie zakochana kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszusta i powiadomiła policję.



Sprawę prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, która zabezpieczyła korespondencję i potwierdzenia przelewów. Mundurowi apelują także o ostrożność w kontaktach internetowych, zwłaszcza, gdy w grę wchodzą przelewy pieniędzy.



