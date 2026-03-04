Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zakochała się w oszuście i straciła oszczędności

Region Przemysław Polanin

Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)
Seniorka z Kołobrzegu straciła fortunę. Wszystko przez internetową miłość. Okazało się, że po drugiej stronie ekranu siedział oszust, który wyłudził od kobiety dużą sumę pieniędzy.
74-latka przez kilka miesięcy utrzymywała internetową znajomość z mężczyzną, który podawał się za obywatela USA. Do kontaktu doszło za pośrednictwem komunikatora internetowego, a nieznajomy zdobył zaufanie seniorki i zbudował relację opartą na emocjach. Następnie poinformował ją o pogorszeniu sytuacji życiowej i potrzebie pilnego wsparcia finansowego. Zapewniał, że zwróci wszystkie pieniądze.

74-latka uwierzyła w przedstawioną historię i wykonywała przelewy bankowe na łączną kwotę 160 tysięcy złotych. Dopiero po czasie zakochana kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszusta i powiadomiła policję.

Sprawę prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, która zabezpieczyła korespondencję i potwierdzenia przelewów. Mundurowi apelują także o ostrożność w kontaktach internetowych, zwłaszcza, gdy w grę wchodzą przelewy pieniędzy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

