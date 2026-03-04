Ptasia grypa zagrożeniem dla naszych czworonogów

Ptasia grypa rozgościła się na Pomorzu Zachodnim. Wirus zagraża psom i kotom.

- Widzę, że ma pani pieska. Słyszała pani, że w Szczecinie, że w regionie jest ptasia grypa? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.

- Nie słyszałam, nie... - odpowiedziała właścicielka czworonoga.

- A boi się pani trochę o pieska w związku z tym?

- Troszkę tak, obawiam się...

- A wie pani, czego trzeba unikać w takiej sytuacji?

- Niezbyt...

Lekarz weterynarii, Leonard Gugała przestrzega, że do zakażenia może dojść poprzez kontakt z wydzieliną zakażonego ptaka.



- Jakbyśmy zobaczyli, że gdzieś leży jakiś padły ptak, no to tym bardziej nie pozwolić na kontakt swojego pupila z tym właśnie zmarłym ptaszkiem - zalecał.

Jeśli już do niego dojdzie warto wiedzieć jakie mogą być tego następstwa.





- Jako wirus będzie powodował gorączkę, za tym idzie osłabienie, może być kaszel, duszność, zapalenie spojówek. Jeżeli to bardzo daleko postępuje, to nawet mogą być objawy neurologiczne - wyliczał.

Czy właściciele czworonogów zdają sobie sprawę ze skali problemu?W tym roku służby zebrały już 344 sztuki padłych ptaków z potwierdzonym wirusem H5N1 na terenie Szczecina, Świnoujścia, powiatów: goleniowskiego, gryfińskiego, choszczeńskiego, kołobrzeskiego, polickiego i stargardzkiego.