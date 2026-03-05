Ważny dla pacjentów punkt w ZCO do likwidacji, bo w szpitalu brakuje miejsca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Onkosalon Aura, który mieści się w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, ma zostać zlikwidowany - zaalarmowały nas pacjentki placówki.

Można tam zadbać o fryzurę, paznokcie, dobrać perukę czy protezę. Właścicielka salonu Joanna Wiszniewska tłumaczy, że po 14 latach działalności otrzymała wypowiedzenie od szpitala.- Dostaliśmy wypowiedzenie najmu powierzchni, ponieważ są plany co do tego miejsca. Z kolei my uważamy i nasze przede wszystkim klientki, że miejsce jest niezbędne. Jest bardzo potrzebne, ponieważ zaopatrujemy je we wszystko, a przede wszystkim też pomagamy w tym, żeby dojść do zdrowia - mówi Wiszniewska.Przedstawiciele placówki tłumaczą, że taka decyzja wynika z tego, że w szpitalu brakuje miejsc np. na gabinety lekarzy.Salon jest punktem komercyjnym, a my chcemy stworzyć tam np. miejsca, w których będą mogły odbywać się różnego rodzaju konsultacje - wyjaśnia Agnieszka Muchla-Łagosz, rzecznika Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego w Szczecinie.- Planujemy tam utworzyć albo gabinety medyczne do konsultacji lekarskich, konsultacji dietetycznych lub też wykorzystać dla zespołu, który będzie realizował projekt rehabilitacji onkologicznej. Mianowicie tam w skład wchodzi psycholog, dietetyk, lekarz rehabilitacji, asystent koordynatora projektu - mówi Muchla-Łagosz.Zachodniopomorskie Centrum Onkologii to wiodący i kompleksowy ośrodek diagnostyki i leczenia nowotworów na Pomorzu Zachodnim.