Ważny dla pacjentów punkt w ZCO do likwidacji, bo w szpitalu brakuje miejsca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Onkosalon Aura, który mieści się w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, ma zostać zlikwidowany - zaalarmowały nas pacjentki placówki.
Można tam zadbać o fryzurę, paznokcie, dobrać perukę czy protezę. Właścicielka salonu Joanna Wiszniewska tłumaczy, że po 14 latach działalności otrzymała wypowiedzenie od szpitala.

- Dostaliśmy wypowiedzenie najmu powierzchni, ponieważ są plany co do tego miejsca. Z kolei my uważamy i nasze przede wszystkim klientki, że miejsce jest niezbędne. Jest bardzo potrzebne, ponieważ zaopatrujemy je we wszystko, a przede wszystkim też pomagamy w tym, żeby dojść do zdrowia - mówi Wiszniewska.

Przedstawiciele placówki tłumaczą, że taka decyzja wynika z tego, że w szpitalu brakuje miejsc np. na gabinety lekarzy.

Salon jest punktem komercyjnym, a my chcemy stworzyć tam np. miejsca, w których będą mogły odbywać się różnego rodzaju konsultacje - wyjaśnia Agnieszka Muchla-Łagosz, rzecznika Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego w Szczecinie.

- Planujemy tam utworzyć albo gabinety medyczne do konsultacji lekarskich, konsultacji dietetycznych lub też wykorzystać dla zespołu, który będzie realizował projekt rehabilitacji onkologicznej. Mianowicie tam w skład wchodzi psycholog, dietetyk, lekarz rehabilitacji, asystent koordynatora projektu - mówi Muchla-Łagosz.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii to wiodący i kompleksowy ośrodek diagnostyki i leczenia nowotworów na Pomorzu Zachodnim.

