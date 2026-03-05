Policyjny śmigłowiec kontroluje ciężarówki, czy jeżdżą zgodnie z przepisami

Zachodniopomorskie drogi ekspresowe i autostrady pod lupą policji.

Edycja tekstu: Michał Król

Od świtu policyjny śmigłowiec oraz mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzają, czy kierowcy samochodów ciężarowych prowadzą pojazdy zgodnie z przepisami - wyjaśnia podkomisarz Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.- W stu procentach zawsze kierujący tego typu zestawem jest bardzo zdziwiony, że popełnił tego typu wykroczenie. Natomiast my je w śmigłowcu rejestrujemy. Jest to niezbity dowód na to, że to wykroczenie zostało przez tego kierującego w tym konkretnym przypadku popełnione - mówi Jaworski.Za naruszenie przepisów grożą kary.- Grozi 1000 zł mandatu, bądź 8 punktów karnych w przypadku, kiedy wyprzedzanie następuje na drodze typu A czy S, bez zakazu wyprzedzania. W przypadku, kiedy ten zakaz wyprzedzania pojawia się na tego typu drodze, można liczyć na karę 15 punktów karnych - mówi podkomisarz Piotr Jaworski.Policyjni lotnicy monitorują między innymi drogi S3, S6 i A6. Akcja potrwa do zmierzchu.