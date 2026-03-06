41-latek nielegalnie produkował alkohol [ZDJĘCIA]

Nielegalnie produkował alkohol - grożą mu trzy lata więzienia. 41-latek z powiatu koszalińskiego został zatrzymany po tym, jak policjanci z Koszalina i funkcjonariusze szczecińskiego Urzędu Celno-Skarbowego znaleźli niezarejestrowaną linię produkcyjną do destylacji alkoholu.

Zabezpieczyli 275 litrów gotowego produktu i 220 litrów zacieru. Sprzęt do destylacji posłuży jako dowód w sprawie.



Mężczyzna usłyszał zarzut nielegalnego wytwarzania alkoholu i naruszenia przepisów.

Poza więzieniem, grozi mu też wysoka grzywna.



Autorka edycji: Joanna Chajdas