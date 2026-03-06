Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

41-latek nielegalnie produkował alkohol [ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka

źródło: koszalin.policja.gov.pl
źródło: koszalin.policja.gov.pl
źródło: koszalin.policja.gov.pl
źródło: koszalin.policja.gov.pl
źródło: koszalin.policja.gov.pl
źródło: koszalin.policja.gov.pl
Nielegalnie produkował alkohol - grożą mu trzy lata więzienia. 41-latek z powiatu koszalińskiego został zatrzymany po tym, jak policjanci z Koszalina i funkcjonariusze szczecińskiego Urzędu Celno-Skarbowego znaleźli niezarejestrowaną linię produkcyjną do destylacji alkoholu.
Zabezpieczyli 275 litrów gotowego produktu i 220 litrów zacieru. Sprzęt do destylacji posłuży jako dowód w sprawie.

Mężczyzna usłyszał zarzut nielegalnego wytwarzania alkoholu i naruszenia przepisów.
Poza więzieniem, grozi mu też wysoka grzywna.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 01 marca oglądane 7668 razy)
  2. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od wczoraj oglądane 5592 razy)
  3. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od 02 marca oglądane 5243 razy)
  4. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od wczoraj oglądane 4638 razy)
  5. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3478 razy)

radioszczecin.tv

Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
Policyjny śmigłowiec kontroluje ciężarówki, czy jeżdżą zgodnie z przepisami
Ważny dla pacjentów punkt w ZCO do likwidacji, bo w szpitalu brakuje miejsca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Wycinka drzew w Lesie Arkońskim. Podzielone opinie mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]
Duża liczba nietoperzy hibernowała tej zimy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty