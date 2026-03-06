Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Filharmonia i komenda policji zaświecą na niebiesko

Region Weronika Łyczywek

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Budynki Komendy Wojewódzkiej Policji i Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w piątek zaświecą w kolorze błękitu.
To z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Poległych Policjantach, który przypada na 7 marca.

Celem jest jest uhonorowanie funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie - mówi podkomisarz Piotr Jaworski z KWP. - Nadanie sensu także ich poświęceniu, poprzez pamięć, a także zwiększenie świadomości społecznej. To jest bardzo istotne w tematyce ryzyka, jakie każdego dnia podejmują funkcjonariusze - nie tylko policji - dla bezpieczeństwa publicznego - dodaje Jaworski.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o poległych policjantach został zainicjowany przez Interpol - obchodzony jest od 2019 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

