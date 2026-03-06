Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
231 km/h na ekspresówce. Kierowca tłumaczył, że „sprawdzał auto po serwisie”

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim
Policjanci z drogówki w Kamieniu Pomorskim zatrzymali na trasie S11 kierowcę, który mocno przekroczył prędkość.
Mężczyzna wyprzedził radiowóz w rejonie Rosnowa i zwrócił na siebie uwagę funkcjonariuszy bardzo szybką jazdą. Wideorejestrator pokazał, że auto jechało 231 km/h.

Za kierownicą siedział 40-letni mieszkaniec Koszalina, który tłumaczył, że chciał sprawdzić samochód po serwisie. Dostał mandat 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

