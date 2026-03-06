Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę

Błąd w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich w Barlinku. Śledczy chcą warunkowego umorzenia sprawy wobec dziewięciorga członków komisji, w tym przewodniczącej i jej zastępcy.

Chodzi o Obwodową Komisję Wyborczą nr 8 w gminie Barlinek. Ustalono, że w protokole z drugiej tury wyborów wpisano, że Rafał Trzaskowski otrzymał 395 głosów, a Karol Nawrocki 208, choć faktycznie było to odpowiednio 343 i 259 głosów.Prokuratura uznała, że członkowie komisji nie dopełnili obowiązków i działali na szkodę interesu publicznego. Jak przekazano, za umorzeniem śledztwa przemawiały m.in. "warunki i właściwości osobiste sprawców".Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy, a śledczy wnioskują o roczny okres próby i o wpłatę na fundusz pomocy pokrzywdzonym.