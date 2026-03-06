Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Błąd w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich w Barlinku. Śledczy chcą warunkowego umorzenia sprawy wobec dziewięciorga członków komisji, w tym przewodniczącej i jej zastępcy.
Chodzi o Obwodową Komisję Wyborczą nr 8 w gminie Barlinek. Ustalono, że w protokole z drugiej tury wyborów wpisano, że Rafał Trzaskowski otrzymał 395 głosów, a Karol Nawrocki 208, choć faktycznie było to odpowiednio 343 i 259 głosów.

Prokuratura uznała, że członkowie komisji nie dopełnili obowiązków i działali na szkodę interesu publicznego. Jak przekazano, za umorzeniem śledztwa przemawiały m.in. "warunki i właściwości osobiste sprawców".

Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy, a śledczy wnioskują o roczny okres próby i o wpłatę na fundusz pomocy pokrzywdzonym.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:30

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 01 marca oglądane 7704 razy)
  2. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od wczoraj oglądane 5729 razy)
  3. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od 02 marca oglądane 5257 razy)
  4. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od wczoraj oglądane 4665 razy)
  5. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3507 razy)

radioszczecin.tv

Akcja "Wieniec" w lasach Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
Policyjny śmigłowiec kontroluje ciężarówki, czy jeżdżą zgodnie z przepisami
Ważny dla pacjentów punkt w ZCO do likwidacji, bo w szpitalu brakuje miejsca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Wycinka drzew w Lesie Arkońskim. Podzielone opinie mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty