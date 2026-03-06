Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Jazda z głową to najlepszy przepis na udany sezon motocyklowy"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Pixabay/DawidC
Fot. Pixabay/DawidC
Maszyny wyszły z garaży, a drogi znowu drżą pod rykiem silników. Po zimie każdy chce przygazować i poczuć wolność na wiosennym asfalcie. Motocyklowa adrenalina wróciła czyli sezon oficjalnie wystartował.
W Szczecinie zaczęli go już m.in. miłośnicy dwóch kółek – Hubert Nawojski i Tomasz Jabłonowski, którzy mówią, że pierwsze wiosenne kilometry zawsze smakują najlepiej.

- Zaczyna pukać do drzwi wiosna. Stalowe rumaki są wyciągane z garażu. - Wszystkich motocyklistów ciągnie do tego, żeby siąść na te dwa kółka i poczuć tą adrenalinę po raz kolejny. - Gazowanie niewskazane, aczkolwiek manetką przekręcić, żeby ten ryk silnika posłuchać jak najbardziej tak - mówili motocykliści.

Policja przypomina jednak, że po zimowej przerwie łatwo o nadmierne "przygazowanie", a jazda z głową to najlepszy przepis na udany sezon. Aspirant Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie mówi, że statystyki są jednoznaczne – prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków.

- Taki pojazd ma możliwości techniczne, by te prędkości rozwijać w bardzo dynamiczny sposób. Niestety dla tych użytkowników, którzy kochają taką szybką jazdę, są ograniczenia prędkości i do tych ograniczeń prędkości również należy się stosować. Chwila nieuwagi, zwłaszcza na motocyklu, może doprowadzić do tragedii - tłumaczy Pankau.

Policjanci przypominają też, że wczesną wiosną na drogach wciąż może zalegać piasek i żwir po zimowym posypywaniu ulic, a to dla motocyklistów oznacza znacznie gorszą przyczepność i większe ryzyko poślizgu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Miłośnicy dwóch kółek – Hubert Nawojski i Tomasz Jabłonowski mówią, że pierwsze wiosenne kilometry zawsze smakują najlepiej.
Aspirant Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie mówi, że statystyki są jednoznaczne – prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 01 marca oglądane 7729 razy)
  2. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od wczoraj oglądane 5794 razy)
  3. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od 02 marca oglądane 5269 razy)
  4. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od wczoraj oglądane 4700 razy)
  5. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3524 razy)

radioszczecin.tv

Akcja "Wieniec" w lasach Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
Policyjny śmigłowiec kontroluje ciężarówki, czy jeżdżą zgodnie z przepisami
Ważny dla pacjentów punkt w ZCO do likwidacji, bo w szpitalu brakuje miejsca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Wycinka drzew w Lesie Arkońskim. Podzielone opinie mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty