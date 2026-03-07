Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja

Region Adam Wosik

Stumetrowy budynek w miejscu istniejącego dworca PKS - jako strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Takie zmiany przewiduje projekt "Planu Ogólnego Miasta Szczecin".
Dokument ten zaprezentowany został w trakcie posiedzenia Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa. Jej przewodniczący, Andrzej Radziwinowicz, ma spore wątpliwości dotyczące przede wszystkim wysokości proponowanej przez planistów zabudowy.

- Mamy Czerwony Ratusz, mamy jakąś panoramę, a w tej chwili mamy mieć jakąś wielką dominantę, która zdominuje nam widok Starego Miasta, gdzie ludzie często walczą tam o zieloną skarpę, czy walczyli swego czasu. Dzisiaj mamy mieć bardzo wysoki budynek - zauważa Radziwinowicz.

- Zaproponowana wysokość zabudowy w tej części Szczecina nie jest przypadkowa - uważa Architekt Miasta Marek Koguciuk. - Ta wysokość wydawała nam się zasadna, ponieważ jest to kulminacja, zamknięcie osi Niepodległości - 3 Maja. Nie bójmy się sytuować nowej zabudowy w otoczeniu obiektów zabytkowych. Mamy prawo żyć w nowoczesnym mieście, naszym mieście.

Propozycje zmian przestrzenych w tej części masta niebawem poddane zostaną społecznym konsultacjom. Potrwają one około miesiąca.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
