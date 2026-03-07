"Tu wszystko dzieje się dla kobiet". Spotkanie w damskim gronie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Relaks, spokój i odnajdywanie małych przyjemności - tak według mieszkanek szczecińskiego osiedla Głębokie-Pilchowo wygląda idealny Dzień Kobiet.

Tamtejsza Rada Osiedla zorganizowała w sobotę spotkanie integracyjne w damskim gronie. Panie praktykowały jogę, udały się na leśny spacer i wykonały kolaże opowiadające o sobie i swoich marzeniach.



- Przede wszystkim zaskoczenie, że jest inny, a nie tradycyjna kawa i ciasto. - Jest innowacyjny, bo i kąpiele leśne, i teraz właśnie kolarze, także dla nas fajne, rozwojowe, spokojne, wyciszające chyba najbardziej. - Ja jestem bardzo zadowolona, że w taki sposób postanowiłam dzisiaj spędzić czas, nie siedząc w domu, po prostu zrobić coś innego dla siebie, poznać nowych ludzi.



- Postanowiłyśmy się spotkać, żeby się zintegrować, żeby znaleźć chwilę dla siebie, wyciszyć się, żeby w gonitwie dnia codziennego złapać oddech i po prostu pobyć ze sobą - mówi Katarzyna Sawicz-Jabłońska, radna Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo.



- Tu wszystko dzieje się dla kobiet, o kobietach, żeby dotarły do swojego wewnętrznego "ja" - dodaje Marta Kot-Urban, radna na osiedlu Głębokie-Pilchowo.



Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca. Święto upamiętnia kobiece strajki, które miały miejsce na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych.



