Koncertowy Dzień Kobiet w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Muzyczny prezent na Dzień Kobiet od szczecińskich artystek i Radia Szczecin. W Studiu Koncertowym S1 swoje autorskie utwory zaprezentowały artystki Eva Sand, Joanna Sinkiewicz i Sandra Jakubowiak.
Koncert odbył się w ramach 3. edycji Autorskiego Szczecina, a uczestnicy mogli poczuć siłę kobiecych głosów.

- Radośnie, trochę sentymentalnie. Muzyka wspiera mnie przez całe życie, więc ona jest czymś, co wyraża nasze emocje, uczucia, generalnie nasze podejście do życia. - Zostałem zaproszony przez moją partnerkę na Dzień Kobiet. - Niedawno poznałam Joasię, cudowna istota. Słuchałam kilka utworów. Przenoszę się w inny świat, inne myślenie, odbicie od codzienności - mówili widzowie.

- Ta kobiecość w tych piosenkach jest różna, bo śpiewamy o naszej sile, i o naszych słabościach, i o naszych porażkach, o naszych błędach, ale też o naszych sukcesach. O tym wszystkim, co nas-ludzi tworzy i to dotyczy, zarówno mężczyzn, jak i kobiet - podkreślała Eva Sand, założycielka Stowarzyszenia Sand Art, które zorganizowało sobotni koncert.

Z okazji Dnia Kobiet, w niedzielę o godzinie 19 na antenie Radia Szczecin odbędzie się retransmisja koncertu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
